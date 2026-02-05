Грозит тюрьма: россиянка привезла в багаже наркотическое растение «от сглаза»

Пассажирку с наркотическим растением в чемодане задержали в аэропорту Жуковский

В подмосковном аэропорту Жуковский таможенники задержали пассажирку, в багаже у которой нашли наркосодержащее растение, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

Прибывшая в РФ рейсом из Душанбе пассажирка была задержана в зоне «зеленого» коридора при выборочном досмотре багажа. Инспекторы нашли на дне ее чемодана высушенное растительное вещество. Женщина утверждала, что положила растение как оберег «от сглаза» и не знала о существующих таможенных ограничениях.

Согласно данным экспертизы, изъятое растение содержит психоактивное вещество — гармалу. Общая масса составила 8,71 г.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда психотропных веществ). Пассажирке грозят до 7 лет колонии и штраф в размере до 1 млн рублей.

