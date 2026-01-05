Партию кокаина стоимостью 600 млн рублей задержали российские таможенники

сегодня в 14:28

Сотрудники Федеральной таможенной службы России и Балтийской таможни задержали партию кокаина из Латинской Америки стоимостью 600 млн рублей, сообщает Baza .

Наркотические вещества были спрятаны в скрытых отсеках морского контейнера, который прибыл на грузовом судне. В процессе досмотра контейнер подвергся тщательному сканированию и проверке с использованием служебных собак.

Внутри обшивки были обнаружены 40 брикетов с белым порошком и кристаллами, стоимость которых на «черном» рынке оценивается в 600 млн рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4. ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Виновникам грозит пожизненное лишение свободы.

