Громкая музыка, жаркие споры: полицейский вытащил россиянку из квартиры и избил

Жительница Твери Алена (имя изменено) рассказала в своем блоге в соцсети о полицейском произволе. Женщина была в квартире со спящим 6-летним сыном и слушала музыку, неожиданно к ней пришли полицейские, силой вытащили ее из квартиры и зашвырнули в лифт.

По ее словам, все случилось в 22:20. Она готовила ужин и слушала музыку на колонке, включенной на 30% громкости, так как ребенок уже спал. В дверь постучали, и женщина открыла, так как думала, что это вернулся с работы муж. Но там стояли мужчина и женщина в форме, а также молодой человек в гражданском.

Полицейский сказал, что они прибыли по вызову о нарушении тишины, на что жительница им пояснила, что не нарушает закон, так как в будни режим тишины начинается с 23 часов.

Подполковник полиции предложил горожанке расписаться в объяснении, она отказалась. Тогда мужчина помешал ей закрыть дверь, зашел без разрешения в квартиру, взял пострадавшую рукой за волосы, с силой выдернул из квартиры в подъезд. Женщина была без обуви и кричала, что дома спит маленький ребенок, и ей очень больно.

После этого правоохранитель вызвал лифт, швырнул пострадавшую в него. По словам женщины, она уже не могла сопротивляться, потому что полицейский был сильнее. Лифт поехал на первый этаж, а на лестничной клетке осталась открытой дверь квартиры со спящим ребенком внутри.

На первом этаже к лифту уже подходил вернувшийся с работы муж пострадавшей. Он сказал, что не даст забрать супругу, потому что действия подполковника незаконны, и показал ему собственное удостоверение сотрудника полиции. После этого в ситуации уже разбирались мужчины.

