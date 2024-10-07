Грязные деньги: мошенники вовлекают подростков в РФ в дропперские схемы

В РФ злоумышленники все чаще вовлекают подростков в схемы с использованием дропперов по нелегальному выводу средств с банковских карт. Эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала о последствиях за такие действия.

По ее словам, многие подростки не осознают, что с 2024 года начал действовать новый закон: если данные дропперов окажутся в базе данных Банка России, это приведет к наложению дистанционно-банковских ограничений на обслуживание. Они могут сопровождать человека всю жизнь.

«Если будет доказано, что ребенок действительно проводил через свои счета мошеннические платежи, то это будет висеть на нем», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

Кроме того, она подчеркнула, что за такие действия предусмотрена и уголовная ответственность.

Дропперами называют людей, чьи банковские карты используют для передачи или обналичивания похищенных денег.