сегодня в 10:03

Гринч-дрифтер: в Приморье водитель снес новогодние украшения на сельской площади

В Приморском крае водитель-дрифтер снес новогодние украшения на сельской площади. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в населенном пункте Заводской. Начальник территориального управления обратился в полицию с жалобой на водителя белого седана, который дрифтил на сельской площади и снес новогоднюю конструкцию.

В настоящее время проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают личность водителя, который скрылся с места происшествия.

Ранее 19-летний водитель устроил дрифт на «Газели» вокруг новогодней елки в Пушкине. Автомобиль нарушителя эвакуировали на специализированную стоянку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.