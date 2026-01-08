Гринч-дрифтер: в Приморье водитель снес новогодние украшения на сельской площади
Фото - © РЕН ТВ
В Приморском крае водитель-дрифтер снес новогодние украшения на сельской площади. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в населенном пункте Заводской. Начальник территориального управления обратился в полицию с жалобой на водителя белого седана, который дрифтил на сельской площади и снес новогоднюю конструкцию.
В настоящее время проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают личность водителя, который скрылся с места происшествия.
Ранее 19-летний водитель устроил дрифт на «Газели» вокруг новогодней елки в Пушкине. Автомобиль нарушителя эвакуировали на специализированную стоянку.
