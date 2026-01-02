19-летний водитель устроил дрифт на «Газели» вокруг елки в Пушкине

В Пушкине задержали 19-летнего любителя экстремального вождения. Молодой человек решил продемонстрировать свое мастерство управления автомобилем прямо возле праздничной елки и устроил опасный «хоровод», который попал на видео, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, как водитель выполнял управляемый занос на своей «Газели», кружась вокруг новогоднего символа.

Сотрудники полиции быстро пресекли опасные маневры водителя. Автомобиль нарушителя эвакуировали на специализированную стоянку.

«30 декабря (2025 года — ред.), управляя автомобилем „Газель“ в городе Пушкин, начал управляемый занос на привокзальной площади и Ахматовской улице. Повторил его неоднократно. Впредь обязуюсь не нарушать ПДД (правила дорожного движения — ред.) и приношу всем гражданам и водителям извинения, кому предоставил неудобства», — сказал нарушитель.

По факту происшествия составили административный протокол. Юноше грозит наказание за нарушение правил дорожного движения.

