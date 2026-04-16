сегодня в 16:53

Грабители напали на банк Неаполя и взяли заложников

Двое мужчин ворвались в итальянский банк и взяли людей в заложники. Под из прицелом находятся десятки человек, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в Неаполе. Двое вооруженных мужчин захватили заложников в банке Credit Agricole.

Внутри в ловушке находятся от 10 до 20 человек. Среди заложников есть три человека, которые чувствуют себя плохо.

Заложников не выпускают. Преступники забаррикадировали двери.

Сейчас со злоумышленниками ведут переговоры полицейские. На месте дежурят экстренные службы.

Ранее неадекват ворвался в здание букмекерской конторы на улице Кирова во Владикавказе и начал угрожать сотрудницам, пытаясь вернуть свои деньги. Он взял в заложники кассиршу.

