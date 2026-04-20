Готовившая теракт в Пятигорске женщина должна была погибнуть на месте

Женщина, которая готовила теракт на объекте правоохранительных органов в Пятигорске, должна была погибнуть на месте. Взрыв собирался провести удаленно гражданин Центрально-Азиатского региона, сообщает «112» .

Женщина является гражданкой Германии. Именно в ее рюкзаке обнаружили взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ.

Оба преступника уже дали признательные показания. Их курировали сотрудники украинских спецслужб. Они оборудовали тайники, из которых неудавшиеся подрывники изъяли оружие.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.

