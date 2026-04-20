Концерт французской салонной музыки пройдет в Серпухове 25 апреля

Концерт «Музыкальный Монпарнас» пройдет 25 апреля в Серпуховском историко-художественном музее в Подмосковье. Вечер посвятят французской поэзии и музыке рубежа XIX–XX веков, начало в 18.00, 12+, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе прозвучат камерно-вокальные произведения Клода Дебюсси и Франсиса Пуленка. Гостям представят атмосферу парижской богемы начала прошлого века, когда поэты и композиторы создавали произведения в тесном творческом союзе.

Лауреаты международных конкурсов — солистка театра «Школа драматического искусства» Ольга Пастер и солистка Московской областной филармонии Людмила Боталова — выступят в сопровождении доцента РАМ имени Гнесиных Елены Лобановой. В их исполнении прозвучат «Забытые ариетты» на стихи Поля Верлена, а также циклы Пуленка «Ариетты», «Метаморфозы» и «Банальности», сочетающие неоклассицизм и лиризм.

Особое место в концерте займут романс «Монпарнас» на стихи Гийома Аполлинера и диптих на стихи Луи Арагона, созданный в годы оккупации как символ Сопротивления. Подробная информация и билеты размещены на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.