В Богородском округе начали ямочный ремонт большими картами

Дорожные службы приступили к ямочному ремонту во дворах Богородского округа в 2026 году. В план включено более 30 тыс. кв. м асфальтового покрытия, работы уже идут в Ногинске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Богородский округ ежегодно участвует в программе ямочного ремонта. Во дворах муниципалитета каждый год устраняют свыше 25 тыс. кв. м дефектов асфальтобетонного покрытия. В 2026 году объем работ увеличен — запланирован ремонт более 30 тыс. кв. м.

Подрядная организация проводит фрезеровку проездов и парковок, после чего укладывает новое асфальтовое покрытие. В адресный перечень вошли практически все населенные пункты округа. План формируют с учетом обращений жителей и по итогам инспекций сотрудников управления благоустройства администрации.

В настоящее время работы ведутся в Ногинске на улице Текстилей, 13 и улице Советской Конституции, 23. Ремонт выполняют «большими картами», что повышает долговечность покрытия. Технология предусматривает снятие старого слоя асфальта, локальную засыпку ям щебнем, пролив вяжущими материалами и укладку нового асфальта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.