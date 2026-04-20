Фото - © Бурова М. О.

В Раменском округе прошла 193-я акция по раздельному сбору

Экологическая акция по раздельному сбору отходов состоялась 18 апреля в Раменском округе Подмосковья и объединила проект «ЭлектроВесна». Участники сортировали пластик и сдавали на переработку бытовую технику и батарейки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция стала 193-й по счету и подтвердила устойчивый интерес жителей к культуре осознанного потребления. Участники разделяли твердый пластик на две категории — прозрачно-белый и цветной, что упрощает его дальнейшую промышленную переработку.

В рамках проекта «ЭлектроВесна» волонтеры приносили вышедшую из строя бытовую технику и элементы питания разных типов. Основную часть вторсырья направят в экоцентр «Мега Химки», а сложную технику и электронику — в специализированную «Приемочную №1» в Королеве.

Администраторы группы «Раздельный сбор Раменское» отметили:

«Мы всегда рады новым лицам в нашей команде: даже полчаса добровольной помощи на площадке сбора — это весомый вклад в общую экологическую чистоту Раменского округа», — пояснили организаторы.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.