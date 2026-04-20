В Павлово-Посадском округе 17 апреля отметили праздник труда

Праздник труда прошел 17 апреля во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в Павлово-Посадском округе. Жителей разных профессий поблагодарили за вклад в развитие муниципалитета и вручили награды лучшим работникам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во Дворце культуры «Павлово-Покровский» собрались рабочие, врачи, учителя, дорожники и энергетики. От имени главы округа участников приветствовал первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель министра спорта Московской области Алексей Перов, депутат Мособлдумы Линара Самединова и член совета союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» Надежда Костычева. Они вручили грамоты и знаки отличия сотрудникам, которые добились высоких профессиональных результатов.

Отдельно отметили трудовую династию Андреевых из отдела МВД России «Павлово-Посадский». В семье — три поколения и шесть представителей профессии, общий стаж которых составляет 121 год. Андреевы заняли первое место в областном конкурсе «Лучшая трудовая династия» в номинации «Связь поколений».

«Округ — это не стены и не асфальт. Это люди, которые вкладывают душу в свое дело. Именно вы превращаете округ из места на карте в настоящий дом. Спасибо ветеранам за пример и молодым специалистам за энергию», — сказал глава округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.