Уровень Клязьмы в Орехово-Зуеве снизился более чем на 1,8 м

Уровень воды в реке Клязьма в Орехово-Зуеве к утру 20 апреля снизился более чем на 1,88 м после весеннего подъема. Критическая отметка в 4,5 м в этом году не была достигнута, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Максимальный подъем реки в 2026 году составил 3,88 м. Прошедшие дожди замедляют спад воды, однако ситуация остается под контролем.

Ранее в СНТ «Дубравушка» была подтоплена дорога, что затруднило сообщение с частью городского округа. На месте работал круглосуточный пост, дежурили оперативная группа и сотрудники Мособлпожспаса.

В настоящее время дорога полностью освобождена от воды, круглосуточный пост снят. По данным ФГБУ «Центральное УГМС», в период половодья 2026 года в Орехово-Зуевском городском округе не зафиксированы зоны затопления, затрагивающие объекты экономики.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефонам 112 или +7 (496) 414-54-54.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.