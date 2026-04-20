В Подмосковье в марте подали более 180 тыс заявлений в Росреестр

В марте в управление Росреестра по Московской области поступило более 180 тысяч заявлений в отношении объектов недвижимости. На государственный кадастровый учет подано свыше 50 тысяч обращений, на государственную регистрацию прав — около 115 тысяч. В рамках единой процедуры зарегистрировано около 16 тысяч объектов.

Кроме того, ведомство приняло порядка 11 тысяч заявлений на регистрацию ипотеки и около 4 тысяч заявлений на регистрацию договоров долевого участия. Все обращения по ДДУ поданы в электронном виде.

«Ведомство продолжает совершенствовать процесс оказания государственных услуг, работает над повышением доли электронных сделок и сокращением сроков в интересах заявителей», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

В регионе активно внедряют технологии искусственного интеллекта. В частности, «Цифровой помощник регистратора ЕВА» автоматизирует прием документов в МФЦ и помогает государственным регистраторам при проведении правовой экспертизы.

С декабря 2024 года ряд сервисов Росреестра интегрирован в Национальную систему пространственных данных. Платформа объединяет более 20 цифровых сервисов и доступна как жителям региона, так и застройщикам, кадастровым инженерам и представителям бизнеса. Использование НСПД направлено на повышение эффективности управления земельными ресурсами и наполнение Единого государственного реестра недвижимости достоверными сведениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.