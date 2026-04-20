Жители Подмосковья чаще записывают детей в кружки онлайн

В Подмосковье самой востребованной комплексной онлайн-услугой в первом квартале 2026 года стала запись в кружки, спортивные секции и школы искусств. Ею воспользовались более 66 тыс. раз, всего через комплексные сервисы подано свыше 135 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале жителям доступно 27 комплексных онлайн-услуг, объединяющих несколько сервисов по принципу «одного заявления» для разных жизненных ситуаций. За первые три месяца 2026 года через них подано более 135 тыс. заявлений.

«Более 135 тысяч заявлений подали жители региона через комплексные онлайн-сервисы — и это убедительный сигнал, что спрос есть. Когда родитель одним заявлением записывает ребенка сразу в несколько кружков и секций — это реально сэкономленное время и силы. Мы выстраиваем сервисы под конкретные жизненные ситуации людей, а не под удобство системы. Сейчас на региональном портале 27 комплексных услуг — и мы видим, что эта модель работает», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Лидером по числу обращений стала услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» — более 66 тыс. заявлений. В числе востребованных также «Справки Минсоцразвития МО» (8,3 тыс. заявлений), позволяющая получить несколько справок одновременно, и сервис «Многодетная семья» (7,8 тыс. заявлений), через который оформляют удостоверение, соцкарту, компенсацию за ЖКУ и другие меры поддержки.

Среди предпринимателей наибольшим спросом пользуются комплексный сервис в рамках контрольно-надзорной деятельности (4,8 тыс. заявлений), выдача разрешений на размещение объектов (4,7 тыс.) и предоставление земельных участков на торгах (3,7 тыс.).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.