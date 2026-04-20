В Подмосковье в марте подали 180 тысяч заявлений в Росреестр

Более 180 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия в отношении недвижимости поступило в управление Росреестра по Московской области в марте 2026 года. Из них свыше 50 тысяч касались кадастрового учета, около 115 тысяч — регистрации прав, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В рамках единой процедуры в ведомство поступило около 16 тысяч заявлений о регистрации объектов недвижимости. На регистрацию ипотеки подали порядка 11 тысяч заявлений. Еще около 4 тысяч заявлений касались регистрации договоров долевого участия, при этом все они были направлены в электронном виде.

В марте на кадастровый учет также поставили три новых дома в жилом комплексе «Времена года» Наро-Фоминского городского округа и дом в «Первом квартале» от девелопера «Брусника» в Ленинском городском округе.

В министерстве отметили, что цифровизация услуг Росреестра в Московской области упрощает подачу заявлений в электронном формате. Это позволяет сократить сроки учетно-регистрационных действий и повысить качество предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.