В Подмосковье определили победителей «Абилимпикс-2026» в Одинцове

Областной чемпионат «Абилимпикс-2026» по компетенции «Консультант по банковским продуктам» прошел 16–17 апреля в Одинцовском техникуме. В соревнованиях участвовали школьники и студенты из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования состоялись в рамках XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс-2026». Участники выполняли задания, связанные с обслуживанием клиентов банка: принимали платежи, проводили расчетно-кассовые операции, организовывали кредитную работу, а также предлагали банковские продукты и услуги.

В категории «Школьники» первое место занял Артем Хайлов из школы № 32 Мытищ. Второе место получил Георгий Гейнц, школа № 20 имени Героя Российской Федерации И.Д. Сергуна из Подольска. Третье место занял Егор Брилевский из Останкинской школы Дмитровского муниципального округа.

Среди студентов победителем стал Кирилл Юрьевич Тян из Российского университета кооперации (колледж). Второе место заняла Кира Блажевич из Подольского колледжа имени А.В. Никулина, третье — Ксения Ульянова из Одинцовского техникума. В учебном заведении поздравили участников и экспертов с завершением чемпионата и пожелали им дальнейших профессиональных успехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.