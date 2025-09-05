Горит и взрывается: в Электростали мощный пожар попал на видео

сегодня в 20:45

В Электростали мощный пожар попал на видео

Вечером 5 сентября в подмосковной Электростали произошел мощный пожар, который попал на видео. По предварительной информации, горит частный дом, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах видно огненное зарево. Что именно горит, на ролике не видно из-за деревьев. На месте происшествия уже работают спасатели.

В кадре видно не только мощный пожар, но и слышно, что на месте происшествия что-то взрывалось.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что 5 сентября в подмосковном Подольске вспыхнул склад. В небо с места происшествия поднимался густой черный дым.