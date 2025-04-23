Горела не машина: МЧС уточнило данные о пожаре в «Москва-Сити»

МЧС: в «Москва-Сити» горела не машина, а стройматериалы

В «Москва-Сити» горел не автомобиль, а строительные материалы, уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС России. Ранее в ведомстве заявляли, что на Пресненской набережной вспыхнула машина на парковке.

Пожар происходил на стройплощадке около ТРЦ «Афимолл Сити». Возгорание, распространившееся на 30 квадратных метров, уже ликвидировали. Торгово-развлекательный центр работает в штатном режиме.

Информации о наличии пострадавших в результате ЧП не поступало. Во время пожара эвакуация людей не проводилась.

Пресненская межрайонная прокуратура контролирует выяснение обстоятельств и причин, спровоцировавших возгорание на Пресненской набережной.

Изначально поступала информация, что пожар в «Москва-Сити» мог произойти из-за взрыва автомобиля на подземной парковке. SHOT также сообщал, что на месте происшествия были слышны три взрыва.