Горела не машина: МЧС уточнило данные о пожаре в «Москва-Сити»
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В «Москва-Сити» горел не автомобиль, а строительные материалы, уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС России. Ранее в ведомстве заявляли, что на Пресненской набережной вспыхнула машина на парковке.
Пожар происходил на стройплощадке около ТРЦ «Афимолл Сити». Возгорание, распространившееся на 30 квадратных метров, уже ликвидировали. Торгово-развлекательный центр работает в штатном режиме.
Информации о наличии пострадавших в результате ЧП не поступало. Во время пожара эвакуация людей не проводилась.
Пресненская межрайонная прокуратура контролирует выяснение обстоятельств и причин, спровоцировавших возгорание на Пресненской набережной.
Изначально поступала информация, что пожар в «Москва-Сити» мог произойти из-за взрыва автомобиля на подземной парковке. SHOT также сообщал, что на месте происшествия были слышны три взрыва.