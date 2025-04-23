Названа причина пожара в «Москва-Сити»

Пожар в «Москва-Сити» случился из-за взрыва автомобиля на подземной парковке, утверждает «112» со ссылкой на источник. В пресс-службе столичного главка МЧС также подтвердили, что на Пресненской набережной загорелась машина на паркинге.

Сотрудники чрезвычайного ведомства работают над ликвидацией пожара.

Официальной информации о наличии пострадавших пока не поступало. Причины произошедшего выясняются.

SHOT утверждал, что машина взорвалась на парковке ТРЦ «Афимолл Сити». По его данным, в «Москва-Сити» были слышны три взрыва.