Блогер Сергей Косенко может лишиться псевдонима Mr. Thank You, бренда и дохода

Российский блогер Сергей Косенко может лишиться своего знаменитого на весь мир псевдонима Mr. Thank You. Мотивационный коуч с фамилией Израиль зарегистрировал его в США, решив полностью закрепить за собой этот товарный знак, сообщает Baza .

Косенко раскрутил свои соцсети до 60 млн подписчиков. С 2023 года под псевдонимом Mr. Thank You блогер выкладывал видео, как исполняет мечты обычных людей — якобы просто так дарит им дорогие автомобили или чемоданы с деньгами.

При этом западный медиарынок для Косенко является приоритетным. С января 2025 года он находится в розыске, так как Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в неисполнении родительских обязанностей и попытке причинить тяжкий вред своему несовершеннолетнему сыну. Это произошло после того, как в интернете появилось скандальное видео, на котором Косенко бросает своего малолетнего сына с балкона в сугроб.

В 2025 году заявку на товарный знак MR. THANK YOU подал мотивационный коуч из США Джон Израиль. В феврале текущего года бренд был официально закреплен за американцем. Израиль называет себя профессиональным спикером, автором и основателем Mr. Thank You Project. Как утверждает коуч, каждый день он писал по 5 тыс. открыток со словами благодарности разным людям, чтобы сделать мир добрее. Теперь он юридически стал единственным мировым «Мистером спасибо».

