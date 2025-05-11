Гонщик протаранил толпу зрителей под Иркутском, погибла 17-летняя девушка

Гонщик влетел в толпу во время нелегальных гонок в Иркутской области

Автомобиль протаранил толпу во время драг-заезда в Ангарске, Иркутской области. Погибла 17-летняя девушка, она была зрительницей мероприятия, сообщает Baza .

Рядом с узкой дорогой стояли посетители гонок. В один момент 31-летний мужчина, управлявший Toyota Chaser, сильно нажал на газ и утратил управление. Его повело в сторону толпы.

После тарана 17-летняя девушка умерла. Еще двое зрителей были травмированы. Открыто уголовное дело по двум статьям — о нарушении правил дорожного движения и оказании небезопасных услуг (264 и 238 УК РФ).

Ранее автомобиль в Париже протаранил толпу фанатов ФК «ПСЖ». Трое были травмированы.