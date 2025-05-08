Автомобиль в Париже протаранил толпу фанатов ФК «ПСЖ», трое пострадали
Машина протаранила толпу фанатов ФК «ПСЖ» на Елисейских полях в Париже. Они отмечали победу команды — клуб вышел в финал Лиги чемпионов, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на CLPRess.
Не менее троих человек были ранены. Один пребывает в тяжелом состоянии. Сразу после наезда машину сожгли.
В финале Лиги Чемпионов «ПСЖ» ждет матч против «Интера». Встреча состоится в немецком Мюнхене 31 мая.
Ранее в Петербурге арестовали многодетную мать. Она протаранила толпу на иномарке.