Автомобиль в Париже протаранил толпу фанатов ФК «ПСЖ», трое пострадали

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Машина протаранила толпу фанатов ФК «ПСЖ» на Елисейских полях в Париже. Они отмечали победу команды — клуб вышел в финал Лиги чемпионов, сообщает « Спорт-экспресс » со ссылкой на CLPRess.

Не менее троих человек были ранены. Один пребывает в тяжелом состоянии. Сразу после наезда машину сожгли.

В финале Лиги Чемпионов «ПСЖ» ждет матч против «Интера». Встреча состоится в немецком Мюнхене 31 мая.

Ранее в Петербурге арестовали многодетную мать. Она протаранила толпу на иномарке.