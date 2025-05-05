Многодетную мать из Петербурга арестовали после тарана толпы на иномарке

По данным следствия, в ночь на 3 мая фигурантка умышленно наехала на мужчину, стоявшего на тротуаре около кафе. Всего автомобиль задержанной сбил нескольких человек. После этого за медпомощью в больницу обратился 32-летний гражданин Сирии. У него травма голени.

32-летнюю нарушительницу задержали. Следствие настаивало на самой строгой мере пресечения. Оно считает, что женщина намеренно наехала на тротуар, где были люди.

Задержанная же просила о более мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Адвокаты указывали на то, что их клиентка — трудоустроенная и социально адаптированная многодетная мать, которая воспитывает троих детей.

В итоге суд отправил нарушительницу в СИЗО до 3 июля.

Муж задержанной рассказал, что он с женой отдыхал в кафе, где у него произошел конфликт с охранником. По его словам, на выходе из заведения на него накинулись с кулаками и баллончиком. Он добавил, что жена выбежала из кафе, села за руль и попыталась забрать его, но «получился наезд».