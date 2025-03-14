Голый мужчина прогулялся по Щербинке

Сезон загара и нудистских пляжей в Щербинке открылся раньше срока. Очевидцы заметили, как мужчина вальяжно расхаживает среди машин. Важный нюанс — он абсолютно голый.

Примечательно, что внешний вид никак не смущал гражданина. При этом за такое поведение можно попасть под арест.

Ранее стало известно, что другой любитель ходить голым — рэпер и уклонист от службы в армии Vacio (настоящее имя — Коля Васильев), который развлекался в одном носке на вечеринке блогера Насти Ивлеевой, сейчас бомжует в Армении.