Отжигавший на «голой вечеринке» рэпер Vacio теперь бомжует в Армении

Рэпер и уклонист от службы в армии Vacio (настоящее имя — Коля Васильев), который развлекался в одном носке на «голой вечеринке», сейчас бомжует в Армении, сообщает «Поток» .

В январе 2024 года Vacio вручили повестку. Он встал на воинский учет и сказал, что скоро пойдет отдавать долг Родине. Но весной музыкант передумал и решил сбежать.

В мае Vacio перестал делать посты в соцсети и пропал. Сначала он отправился в США, так как надеялся, что там-то у него сложится с музыкой, но не получилось. Вскоре деньги и американская виза закончились, поэтому пришлось выбрать место для релокации подешевле.

Он решил переехать в Армению, где живет и сейчас. Треки Васильев не выпускал уже год, а чем зарабатывает — неизвестно. После «голой вечеринки» от него отказался музыкальный лейбл. Зато точно известно, что в Армении ему приходится нелегко, а денег хватает впритык.

Vacio стал известен широкой общественности после появления на скандальной «голой вечеринке» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Рэпер проигнорировал любую форму одежды и пришел на мероприятие в одном носке, надетом на половой орган.

За «голую вечеринку» Ивлеевой Васильев отсидел 25 суток, в том числе встретил Новый год в спецприемнике. Несколько месяцев Vacio обещал, что отправится служить в ВДВ.