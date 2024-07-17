Голый мужчина предлагал детям покататься на сапборде по подмосковному водохранилищу

SHOT: в Подмосковье голый мужчина плавал на сапборде по водохранилищу

В Подмосковье голый мужчина плавал по водохранилищу и предлагал школьницам покатать их на сапборде. Правоохранительные органы разыскивают извращенца, сообщает SHOT .

Инцидент произошел накануне вечером на Жестылевском водохранилище в Дмитровском округе. Женщина отдыхала на пляже вместе с 13-летней дочерью. Также на водохранилище находились одноклассники девочки — брат с сестрой, они двойняшки.

Школьники нашли бревно, на котором поплыли по водоему. Спустя некоторое время к детям на сапборде подплыл абсолютно голый незнакомый мужчина. Он предложил несовершеннолетним прокатить их на доске, однако получил мгновенный отказ. После этого нудист уплыл.

Дети вернулись на берег и рассказали встрече взрослым. По их описанию составлен фоторобот. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают мужчину.

Ранее извращенец устроил голые танцы перед 7-летней девочкой на пляже в подмосковной Дубне. На место происшествия отдыхающие вызвали полицию.