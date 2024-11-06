Голый мальчик спрятался от домогательств рабочего из гостевого дома в Москве

В Москве рабочего из гостевого дома подозревают в домогательствах до ребенка

43-летнего сотрудника гостевого дома «Фоминское» в Москве подозревают в домогательствах до пятилетнего сына хозяйки. Голому мальчику пришлось прятаться от мужчины в гардеробной, сообщает SHOT .

Женщина открыла гостевой дом в районе Троицка 2 года назад. В скором времени сюда устроился разнорабочим 43-летний мужчина. Хозяйка часто брала пятилетнего сына с собой, а сотрудник играл с ним.

Однажды мальчик попросил мать разрешить поиграть с рабочим. Женщина была занята с постояльцами, поэтому выделила им для игр комнату на третьем этаже. Через 10 минут она решила забрать ребенка.

Оказалось, что мальчик прятался в гардеробной. Он был совершенного голым, укутанным в одеяло. Ребенок рассказал, что его раздел сотрудник, а потом начал трогать за интимные места. Женщина вызвала полицию, злоумышленника задержали.

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