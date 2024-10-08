Кригиз затащил 11-летнюю девочку на берег реки в Москве, где издевался над ней

Около детской площадки на Пролетарском проспекте в Москве 27-летний гражданин Кыргызстана напал на 11-летнюю девочку. Вовремя остановить его не удалось, сообщает « МК: срочные новости ».

После нападения киргиз отвел девочку на берег рядом с рекой Чертановкой. Там он издевался над ребенком около часа.

Но в один момент девочке позвонил папа, и киргиз ушел. Прямого насилия не было, предполагаемого преступника уже задержали. Сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к другим похожим преступлениям.

Ранее мужчина домогался 12-летней девочки в лифте дома в Красногорске, он трогал ее ягодицы. Предполагаемый преступник — 25-летний Абдулхамид Х, его задержали.