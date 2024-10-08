Незнакомец потрогал семиклассницу за ягодицы в лифте многоэтажки в Подмосковье

Мужчина домогался 12-летней девочки в лифте многоэтажного дома в подмосковном Красногорске. Он начал следить за юной дамой еще на улице, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Архангельской в поселке Ильинское-Усово. Неизвестный заметил 12-летнюю девочку еще на улице. Он проследовал за ней в подъезд и зашел в лифт.

В нем мужчина потрогал семиклассницу за ягодицы, поцеловал в щеку, а потом пытался в губы. Когда двери лифта открылись, девочка вышла из него и сразу же сообщила об инциденте родителям.

Предполагаемого правонарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов. По данным SHOT, им оказался 25-летний Абдулхамид Х. Его дом находится по соседству.

При проверке документов оказалось, что у мужчины нет прописки, и он нигде не работает. При этом у Абдулхамида Х. есть супруга и ребенок.

В пресс-службе СК по Московской области сообщили, что открыто уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса России «Развратные действия». Мужчине присвоили статус обвиняемого, он под стражей.

Ранее мужчина в Домодедове зашел к девушке домой и попытался ее изнасиловать. Против нарушителя правопорядка завели уголовное дело.