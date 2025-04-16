Голос Брюса Уиллиса и Джона Траволты: умер актер дубляжа Владимир Герасимов

На 75-м году жизни скончался актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов, который озвучивал таких известных голливудских актеров как Брюс Уиллис и Джон Траволта, сообщает ТАСС .

«Да, его не стало. Месяц назад случился инсульт, впал в кому и уже не вышел», — сказал сын актера Антон Герасимов.

Собеседник агентства добавил, что церемония прощания с Герасимовым пройдет 19 апреля. При этом сын не уточнил время и место, где будет похоронен актер.

Владимир Герасимов родился 31 августа 1950 года в Москве. Актер начал сниматься в 1969 году, еще будучи студентом второго курса Щукинского училища. Он снялся в таких фильмах как «Освобождение: Битва за Берлин», и «Аты-баты, шли солдаты…», а также запомнился эпизодическими ролями в сериалах.

Наибольшую известность Герасимов получил благодаря озвучке дяди Стэна в мультфильме «Гравити Фоллз», Брюса Уиллиса в фильмах «Неудержимые» и «РЭД 2», а также Джона Траволту в «Из Парижа с любовью» и «Базе „Клейтон“».

Ранее стало известно, что 54-летняя звезда фильма «Города грехов» и культового сериала «Друзья» Ники Кэтт впал в депрессию и покончил с собой. Самоубийство американского актера подтвердила судмедэкспертиза.