Звезда «Города грехов» и «Друзей» Ники Кэтт впал в депрессию и совершил суицид

Голливудский актер Ники Кэтт, известный по игре в фильме «Город грехов», сериале «Друзья» и других кинолентах, покончил с собой после продолжительной депрессии. Смерть 54-летнего артиста подтвердила его сестра и полиция, сообщает Deadline .

Труп Кэтта нашли 8 апреля в его квартире в Бербанке, штате Калифорния (США). Вероятно, тело артиста могло пролежать в квартире «по крайней мере пару дней».

Самоубийство Ники Кэтта подтвердила судмедэкспертиза.

«Я глубоко опечалена тем, что подробности смерти моего брата были обнародованы без моего согласия в то время, когда наша семья все еще пыталась справиться с шоком и горем от его утраты», — написала сестра Кэтта Элиза Равенскрофт.

В последние годы актер страдал от тяжелой депрессии, в том числе из-за проблем со съемками. Его сестра отметила, что Кэтт противостоял психическому недугу «мужественно, но тихо».

«Психическое заболевание реально, оно сильное и часто невидимое», — добавила Равенскрофт, призвав поддерживать людей, которые находятся в депрессии.