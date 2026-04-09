Голодали и плакали: тюменка бросила маленьких детей в квартире на 4 дня

Дело возбудили на тюменку, которая бросила маленьких детей в квартире на 4 дня

Жительница Тюмени оставила двоих детей полутора и двух лет одних в квартире и пропала на четыре дня. Все это время малыши голодали, плакали и ждали, когда она вернется, сообщает URA.RU .

21-летняя мать ушла из дома в период с 23 по 26 октября 2025 года. По словам соседей, женщина вместо заботы о детях могла ходить по клубам и жить у подруги.

Перед своим уходом тюменка заперла в квартире двоих малышей. Они были без еды, воды и присмотра взрослых. При этом девушка оставила включенными электроприборы.

О том, что дети остались одни в квартире, узнала знакомая тюменки. Она обратилась в полицию. Квартиру открыли, а малышей госпитализировали.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту истязания малолетних и неисполнения обязанностей по воспитанию. Ее лишили родительских прав.

Женщину отправили в СИЗО. Она ждет суда. Малышей забрал их отец.

Ранее в Красноярске было возбуждено уголовное дело в отношении молодой матери, которая умышленно лишала своего малолетнего сына пищи и воды. Она также абсолютно не заботилась о его гигиене, физическом состоянии и психическом здоровье. Эти действия привели к тяжелому истощению организма мальчика.

