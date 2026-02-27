В Красноярске 21-летняя мать специально морила голодом и жаждой сына

В Красноярске возбуждено уголовное дело против молодой матери, которая умышленно лишала своего малолетнего сына пищи и воды. По информации Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, 21-летняя жительница города оставляла трехлетнего ребенка в полной антисанитарии без необходимого ухода.

Ранее в СМИ появились сообщения от официального представителя МВД Ирины Волк о том, что правоохранители обнаружили в заблокированной квартире крайне истощенного трехлетнего ребенка. Помещение находилось в состоянии полной заброшенности, без света и без присмотра взрослых.

Следственным отделом по Кировскому району Красноярска ГСУ СК России по региону и Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы. Ее подозревают в совершении деяния по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

Согласно установленным данным, подозреваемая перебралась в Красноярск из Канска в прошлом году и снимала жилье. Понимая, что малолетний сын не способен сам себя обслуживать, она осознанно не обеспечивала его едой и питьем, абсолютно не заботилась о его гигиене, физическом состоянии и психическом здоровье. Эти действия привели к тяжелому истощению организма мальчика.

«Ребенок длительное время находился в квартире один без продуктов питания, в условиях антисанитарии, без электричества. Мать часто и на длительное время покидала квартиру, оставляя ребенка без присмотра. Мальчик госпитализирован в больницу, ему оказывается необходимая помощь», — дополнили в ведомстве.

В СК также проинформировали, что женщина была задержана. В настоящее время решается, какую именно меру пресечения к ней применить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.