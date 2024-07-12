Годовалая малышка выжила, упав с 3-го этажа в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде годовалая девочка госпитализирована после падения с 3 этажа
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В Нижнем Новгороде годовалая девочка выпала из окна третьего этажа в многоквартирном жилом доме. Ребенку удалось выжить, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Происшествие случилось в пятницу, 12 июля, в микрорайоне Щербинки-1. По неизвестным причинам малышка оказалась у окна, после чего рухнула с высоты третьего этажа.
После падения ребенок выжил, отчитались спасатели. Девочку госпитализировали в Нижегородскую детскую клиническую больницу.
«Дети должны быть под присмотром!» — воззвали в МЧС.
Информации о состоянии пострадавшей девочки не приводится.
Между тем в Нижегородской области 46-летний тракторист умер после того, как его укусил шершень. Гострудинспекция проводит проверку.