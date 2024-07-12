В России шершень убил тракториста
В Нижегородской области тракторист-машинист умер после укуса шершня
Фото - © Jerzy Strzelecki. Собственная работа/Wikipedia.org
В Выксунском районе Нижегородской области тракторист-машинист умер после того, как его укусил шершень. Мужчина трудился в местной агрокомпании, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональную Гострудинспекцию.
Происшествие случилось еще днем 10 июля. Водитель трактора выполнял работы по раскатке сена в поле, когда его укусил шершень. После укуса 46-летний мужчина потерял сознание.
На место оперативно прибыли медики. Тем не менее, после осмотра тракториста фельдшеру оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.
Представители Гострудинспекции инициировали расследование смерти работника агрофирмы. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.