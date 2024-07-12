В России шершень убил тракториста

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В Нижегородской области тракторист-машинист умер после укуса шершня

В Выксунском районе Нижегородской области тракторист-машинист умер после того, как его укусил шершень. Мужчина трудился в местной агрокомпании, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональную Гострудинспекцию.

Происшествие случилось еще днем 10 июля. Водитель трактора выполнял работы по раскатке сена в поле, когда его укусил шершень. После укуса 46-летний мужчина потерял сознание.

На место оперативно прибыли медики. Тем не менее, после осмотра тракториста фельдшеру оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.

Представители Гострудинспекции инициировали расследование смерти работника агрофирмы. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.