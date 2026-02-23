Глыбы льда разбили два авто и травмировали человека в Москве

Глыбы льда упали на автомобили при въезде в Ходынский тоннель на Ленинградском проспекте в Москве. Есть пострадавшие, сообщает « МК: срочные новости ».

Урон получили автомобили Lada и Omoda.

Еще травмы получила девушка.

Ранее сообщалось, что несколько жителей Нижнего Новгорода рассказали о блокировке аккаунта на Госуслугах. Это якобы произошло после того, как они пожаловались на плохую уборку снега и сосулек.

