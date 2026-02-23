Глыбы льда разбили два авто и травмировали человека в Москве
Глыбы льда упали на автомобили при въезде в Ходынский тоннель на Ленинградском проспекте в Москве. Есть пострадавшие, сообщает «МК: срочные новости».
Урон получили автомобили Lada и Omoda.
Еще травмы получила девушка.
