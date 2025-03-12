Глыба снега смяла автомобиль в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске глыба снега вперемешку со льдом упала с крыши дома на улице Ленина прямо на припаркованный автомобиль и наполовину сплющила его. Момент падения снежной массы на транспортное средство попал на видео, пишет Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, что машина стоит на парковке рядом с другими автомобилями, согласно всем правилам парковки. В какой-то момент на нее падает глыба снега, которая сминает крышу машины и ее правую сторону.

К счастью, жертв среди людей удалось избежать. В момент внезапного схода снега ни в автомобиле, ни на парковке никого не было.

После случившегося сотрудники коммунальных служб пообещали оперативно очистить крышу от оставшегося снега, чтобы ситуация не повторилась.

Ранее в Сети появилось видео из Южно-Сахалинска, который пережил обильные осадки. Местные жители вынуждены были выгуливать собак, по пояс проваливаясь в снег.