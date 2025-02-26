Сугробы по пояс, но собаки рады: как гуляют с питомцами в метель на Сахалине

сегодня в 10:25

Жители Сахалина тонут в сугробах, пытаясь погулять со своими собаками

На Сахалинскую область обрушилась сильнейшая метель. Однако снег, порывистый ветер и плохая видимость — не повод оказаться от прогулок с собакой, сообщает Telegram-канал «Пул №3» .

Одна их таких экстремальных прогулок попала на видео. На кадрах видно, как хозяин в снежный буран ведет своего питомца через сугробы высотой по пояс.

Вокруг все засыпано снегом, но пес выглядит счастливым — он резвится, прыгает по сугробам и наслаждается такой погодой. Хозяин терпеливо идет перед питомцем, иногда помогая ему преодолевать снежные преграды.

Снежный циклон накрыл 11 муниципалитетов Сахалина. В среднем выпало от 3 до 6 мм осадков.

Местами возможны более интенсивные снегопады, которые способны значительно ограничить видимость. Например, на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск — Холмск остановили движение транспорта из-за метели.