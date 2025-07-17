С потолка льется вода: магазин затопило из-за сильного ливня в Москве

Потоп произошел в магазине «Пятерочка» около станции метро «Крылатское» в столице, сообщает «Осторожно, Москва».

На видео с места ЧП показано, что с потолка магазина льется вода на прилавки с продуктами. На полу уже не осталось сухого места, там разлилось «озеро».

В некоторых районах столицы в четверг прошел ливень.

Ранее тропический ливень затопил один из поездов на открытом участке московского метро на Замоскворецкой линии. Его сняли с путей для проверки.