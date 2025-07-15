В Москве с «зеленой» ветки метро сняли поезд из-за воды в салоне

Тропический ливень затопил один из поездов на открытом участке московского метро на Замоскворецкой линии. Поезд сняли с путей для проверки, но на работу самой «зеленой» ветки это никак не повлияло, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

«Движение на Замоскворецкой линии в графике. Ранее из-за обильных осадков на открытом участке линии произошло незначительное попадание воды в салон вагона. Это нарушение культуры обслуживания пассажиров, состав снят с линии для проверки», — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Ранее непогода в Москве повлияла на движение не только автотранспорта, но и на курсирование поездов. Специалистам приходилось временно перекрывать внешнюю сторону МКАД для автомобилей, а также восстанавливать нарушенное напряжение на Савеловском направлении МЖД, где из-за сбоя останавливались поезда.

Всего за два часа мощных ливней в некоторых районах российской столицы выпала месячная норма осадков.