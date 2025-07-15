Движение поездов восстановили на Савеловском направлении после сбоя из-за ливня

Днем 15 июля на фоне мощных ливней в Москве произошел сбой в напряжении в контактной сети на станции Бескудниково Савеловского направления. Из-за этого часть поездов встала на путях, но в настоящее время их движение восстановлено, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги .

Железнодорожники смогли восстановить нарушенное напряжение в контактной сети в 13:06. После этого поезда снова начали курсировать по обоим направлениям на участке от Марка до Москвы-Бутырской.

Сотрудники МЖД делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть движение поездов к штатному расписанию.

Ранее сообщалось, что из-за остановки поездов жители Москвы и туристы застряли в «Аэроэкспрессе» по пути в аэропорт Шереметьево. Многие тревожились, что не смогут вовремя добраться до воздушной гавани и пропустят свои рейсы.