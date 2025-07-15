В Москве из-за ливня перекрыли движение на внешней стороне МКАД

Из-за непогоды с сильным дождем в Москве временно перекрыли движение на внешней стороне МКАД, а горожанам и гостям российской столицы рекомендовали пользоваться метро, об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Дорожные условия в Москве оцениваются в 5 баллов из 10 возможных. Из-за непогоды временно закрыты для проезда следующие участки: у дома № 62 на Дмитровском шоссе, около 16 км на внешней стороне МКАД и возле дома № 2 в 1-м Красовском проезде.

Также отмечается плотный трафик в обе стороны на Дмитровском шоссе у дома № 64, корп. 1, на проспекте Мира у дома № 73 и на Варшавском шоссе у дома № 37. Во второй половине дня ожидаются пробки на внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, у Лужнецкой и Тульской эстакад.

Центр управления движением и патрульные машины следят за порядком на дорогах. Автомобилистам рекомендовали быть внимательными во время движения, не превышать скорость, избегать внезапных поворотов и не пользоваться телефоном за рулем, чтобы не терять бдительность. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

Ранее на Москву и Подмосковье обрушились тропические ливни, которые превратили город и область в один большой бассейн. Пешеходы и автомобилисты практически «плывут» по затопленным дорогам и тротуарам. Из-за непогоды в российской столице резко выросли цены на такси.