Володин: оснований для лишения приобретенного гражданства стало больше 80

В России расширили перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. Теперь их стало свыше 80, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале .

По его словам, был принят соответствующий закон. За совершение преступлений по 64 статьям УК РФ уже предусмотрено лишение приобретенного гражданства. Благодаря новому закону перечень дополнился новыми статьями.

Речь идет об убийстве; развратных действиях и половых сношениях с лицом достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста; вовлечении в занятие проституцией, совершенном группой, организации занятием проституцией, создании и обороте порно с несовершеннолетними и т. д.

По словам Володина, новый закон направлен на обеспечение нацбезопасности страны. Кроме того, он был принят в целях создания эффективного механизма прекращения приобретенного гражданства у нарушителей.

Он также уточнил, что на граждан РФ, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Севастополе и Республике Крым «нормы закона не распространяются».

Ранее Володин также сообщил, что Госдума рассмотрит новые пошлины для приезжающих на работу мигрантов. Если их примут, то за выдачу или переоформление патента иностранцу придется платить 4,2 тыс. рублей.