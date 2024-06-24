Главу «Русских фондов» отправили под домашний арест

сегодня в 23:31

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в мошенничестве Васильева

Тверской районный суд города Москвы отправил под домашний арест гендиректора АО «Русские фонды» Сергея Васильева, сообщили в пресс-службе суда.

Васильева подозревают в совершении шести преступлениях, связанных с мошенничеством в особо крупном размере, сказано в сообщении в Telegram-канале суда.

Мера введена до 23 сентября 2024 года, на Васильева наложили ряд запретов и ограничений.

Ранее Тверской районный суд также ограничился домашним арестом в отношении Константина Бейрита.

Оба предпринимателя проходят по делу о хищении денежных средств НПФ «Урал ФД». Общий ущерб составил 8,8 млрд рублей.

Ранее Васильев и Бейрит были задержаны силовиками.