Главу «Русских фондов» отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в мошенничестве Васильева
Тверской районный суд города Москвы отправил под домашний арест гендиректора АО «Русские фонды» Сергея Васильева, сообщили в пресс-службе суда.
Васильева подозревают в совершении шести преступлениях, связанных с мошенничеством в особо крупном размере, сказано в сообщении в Telegram-канале суда.
Мера введена до 23 сентября 2024 года, на Васильева наложили ряд запретов и ограничений.
Ранее Тверской районный суд также ограничился домашним арестом в отношении Константина Бейрита.
Оба предпринимателя проходят по делу о хищении денежных средств НПФ «Урал ФД». Общий ущерб составил 8,8 млрд рублей.
Ранее Васильев и Бейрит были задержаны силовиками.