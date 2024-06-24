Задержаны совладельцы «Русских фондов» Васильев и Бейрит
Силовики на прошедших выходных задержали совладельцев «Русских фондов» Сергея Васильева и Константина Бейрита, сообщает «Коммерсант».
Они проходят подозреваемыми по делу бывшего президента АФК «Система», зампреда совета директоров одной из крупнейших оборонных компаний ОАО РТИ Евгения Новицкого.
Васильев и Бейрит, как и Новицкий, подозреваются в совершении особо крупного мошенничества (дело заведено по части 4 статьи 159 УК РФ).
Они продали в 2016 году НПФ «Первый национальный пенсионный». Из него, как считают следователи, украли 3 млрд рублей по предварительному сговору. Общий ущерб по данному делу составил 8,8 млрд рублей, которые были похищены у шести негосударственных пенсионных фондов.