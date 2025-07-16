Активисты «Здорового Отечества» провели праздник для молодежи Серпухова

На детской площадке по адресу: Серпухов, Московское шоссе, 43 состоялся захватывающий турнир по корнхолу, организованный Общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» в рамках проекта «А у нас во дворе — Здоровое Отечество!». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Детская площадка превратилась в арену спортивного азарта и здоровой конкуренции. В рамках проекта «А у нас во дворе — Здоровое Отечество!», реализуемого Общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество», состоялся турнир по корнхолу.

Участниками соревнований стали юные жители городского округа Серпухов. Мальчики и девочки поделились на две категории, а затем каждому участнику было предоставлено 10 попыток продемонстрировать свою меткость и ловкость в забрасывании мешочков с кукурузой в отверстие на игровой доске.

Турнир прошел в атмосфере дружелюбия и позитива. Дети активно поддерживали друг друга, демонстрируя командный дух и стремление к победе. Самые меткие и ловкие участники были награждены заслуженными призами — медалями и сладкими подарками, что стало дополнительным стимулом для занятия спортом и активного отдыха.

«Мы рады видеть, как наши инициативы находят отклик у жителей Серпухова. Корнхол — это отличный способ провести время на свежем воздухе, развить моторику и координацию движений, а также просто повеселиться в компании друзей. Проект „А у нас во дворе — Здоровое Отечество!“ направлен на то, чтобы сделать наши дворы местом, где каждый может найти себе занятие по душе и вести здоровый образ жизни,» — отметил куратор проекта, активист движения «Здоровое Отечество» Андрей Кобыленко.

Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» приглашает всех желающих присоединиться к проекту «А у нас во дворе — Здоровое Отечество!». Если вы хотите, чтобы игровые турниры и мастер-классы прошли во дворе вашего дома, обращайтесь к куратору проекта Андрею Кобыленко: 8(916)406-81-53.

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