Главу «Пантеона защитников Отечества» отправили под арест
Басманный суд Москвы отправил под арест руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал „Пантеон защитников Отечества“ Минобороны России Вячеслава Филиппова по делу об особо крупной взятке, пишет ТАСС.
Филиппов пробудет под стражей до 10 ноября 2024 года, указано в материалах дела, которые оказались в распоряжении агентства.
Чиновника подозревают в получении взятки от фирмы-производителя памятников.
Ранее в четверг был задержан глава городского округа Долгопрудный Московской области Владислав Юдин, он подозревается в мошенничестве.