Главу «Пантеона защитников Отечества» отправили под арест

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Басманный суд Москвы отправил под арест руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал „Пантеон защитников Отечества“ Минобороны России Вячеслава Филиппова по делу об особо крупной взятке, пишет ТАСС .

Филиппов пробудет под стражей до 10 ноября 2024 года, указано в материалах дела, которые оказались в распоряжении агентства.

Чиновника подозревают в получении взятки от фирмы-производителя памятников.

Ранее в четверг был задержан глава городского округа Долгопрудный Московской области Владислав Юдин, он подозревается в мошенничестве.