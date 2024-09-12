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Главу округа Долгопрудный Юдина обвиняют в мошенничестве на 44 млн рублей

Задержанного главу городского округа Долгопрудный Владислава Юдина обвиняют в мошенничестве на 44 млн рублей, сообщает ГСУ СК России по Московской области .

По данным следствия, он, будучи главой Талдомского городского округа, безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. В результате в бюджет округа не поступило порядка 4 млн рублей от неуплаченной арендной платы.

Далее чиновник вступил в преступный сговор с гендиректором фирмы. Юдин дал указание на погашение долгов компании за счет бюджетных денежных средств в размере более 40 млн рублей перед ресурсоснабжающими организациями.

Всего бюджету городского округа был причинен ущерб на сумму порядка 44 млн рублей.

Юдину и его знакомой предъявили обвинение в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Помимо этого, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

С обвиняемыми провели следственные действия. По ходатайству следствия суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября этого года.

Юдина задержали в четверг. Его сразу же доставили в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.