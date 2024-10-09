Главу Налоговой службы на Ямале задержали за взятку в виде Porsche Cayenne
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Главу УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яну Калюжину задержали по подозрению в получении взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne, сообщает ТАСС.
По версии следствия, за взятку начальница Налоговой службы пообещала местной нефтегазовой компании помочь исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки.
Кроме того, она пообещала не привлекать предприятие к ответственности за неуплату налогов. Предварительно, компания должна государству более 50 млн рублей.
Взятку глава УФНС по ЯНАО взяла в виде автомобиля Porsche Cayenne. Машина стоит более 10 млн рублей.
Правоохранители задержали Калюжину у нее дома. Там провели обыски. С женщиной также проведут следственные действия.
Ранее силовики со стрельбой задержали замначальника центра «Э» по Челябинской области. Его подозревают в посредничестве при получении взяток.