сегодня в 15:57

Главу Налоговой службы на Ямале задержали за взятку в виде Porsche Cayenne

Главу УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яну Калюжину задержали по подозрению в получении взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne, сообщает ТАСС .

По версии следствия, за взятку начальница Налоговой службы пообещала местной нефтегазовой компании помочь исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки.

Кроме того, она пообещала не привлекать предприятие к ответственности за неуплату налогов. Предварительно, компания должна государству более 50 млн рублей.

Взятку глава УФНС по ЯНАО взяла в виде автомобиля Porsche Cayenne. Машина стоит более 10 млн рублей.

Правоохранители задержали Калюжину у нее дома. Там провели обыски. С женщиной также проведут следственные действия.

Ранее силовики со стрельбой задержали замначальника центра «Э» по Челябинской области. Его подозревают в посредничестве при получении взяток.